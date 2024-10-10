ВСУ продолжают излюбленную практику.

Украинские военные не изменяют своим привычкам и продолжают практиковать размещение военной техники внутри городской черты на территории мирных объектов. На этот раз техника ВСУ в большом количестве была выявлена российской разведкой в Купянске на гражданских складах. По выявленной цели отработала военная авиация ВС РФ в виде Су-34, который сбросил на головы украинским военным предположительно ОДАБ-1500.

Командование ВСУ на Купянском направлении разместило военную технику и колесные машины на территории одного из складов. Объект располагается удобно с точки зрения логистики и имеет выход на автомобильную трассу и неподалеку находится железнодорожные пути. Кроме того, на территории базы имелись складские постройки, которые можно было использовать для хранения боеприпасов и снаряжения. Как сообщают источники после авиационного удара вакуумной бомбой там до сих пор продолжают слышать разрывы и «хлопки».

Также российская авиация отработала по военным объектам и складам ГСМ на территории Сумской области и Сум. Сообщается про поражение одного из нефтехранилищ, используемых ВСУ для снабжения засевшей в Курской области группировки войск. Кроме того, удары нанесли по местам дислокации личного состава, который также направлялся на Курщину. Больше оттуда никто в Курскую область не отправляется, а машины с остатками подразделений идут в совсем другие места.

Однако нынешней ночью налеты были не только вблизи ЛБС, но и на территории Николаева. Там по различным военным объектам ВСУ произвели налеты с использованием беспилотников типа «Герань-2». Про последствия налета официальный Киев ничего не рассказывает, хотя местные источники более красноречивы.