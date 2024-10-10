Максимальная скорость превышает 320 км/ч.

Ferrari выпустила новую модель суперкара - Roma Spider. Стоимость автомобиля пока не объявлена. Этот суперкар выделяется своим уникальным дизайном: на кузове есть особые лого, а краска выполнена в золотистом цвете. Отделка машины имеет деревянные элементы и различные персонализированные детали. Например, на капоте есть изображение компаса с координатами штаб-квартиры Ferrari (она находится в Италии.

В дизайне переднего крыла используется серебряный лого разработчика - Ferrari, нанесенный с помощью лазера. Салон автомобиля сочетает в себе красный и черный цвета с золотой отделкой, а область управления передачами покрыта золотисто-матовым шпоном из переработанных материалов. Дверные пороги украшены лого Ferrari из золота, а названия модели выполнены уникальным шрифтом.

Roma Spider имеет мощный двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Объемом двигателя 3,9 литра, развивает он 620 лошадиных сил, а его крутящий момент - 760 Нм. Автомобиль имеет 8-ступенчатую АКПП с двойным сцеплением. Согласно официальным данным, разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды. А до 200 км/ч - 9,7 секунды. Максимальная же скорость превышает 320 км/ч.