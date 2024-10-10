На этот раз Киев фактически лишает оборонную отрасль страны последних сотрудников.

Вопреки принятым на Украине мерам мобилизации ВСУ по-прежнему испытывает трудности с набором рекрутов для насыщения боевых частей. Украинские чиновники решили помочь военным и кабинет министров приостановил текущую выдачу брони от призыва. Но это далеко на самое главное, а все дело в том, что 15 ноября нынешнего года начнется массовый аудит всех предприятий, которые получали бронь для своих сотрудников и если проверяющим что-то не понравится, то она, бронь, аннулируется со всем вытекающими последствиями для людей.

О том, что кабмин во главе со Шмыгалем собирается пересмотреть политику бронирования от призыва сообщает издание «Телеграф». При этом газета приводит на своих страницах часть документа за подписью Шмыгаля и если это не очередной фэйк, то украинских мужчин ждет не самая светлая перспектива. Кроме того, сообщается, что правительство поручит аудит Министерству обороны и Минэкономики. Массовая проверка стартует 15 ноября и продлится всего 5 дней. В течении этого времени все предприятия, которые так или иначе получали бронирование для своих работников будут проверены.

Стоит добавить, что в этих списках в основном присутствуют военные производства, которые и так испытывают серьезные проблемы со специалистами. Если проверка пройдет неудачно, то предприятие полностью лишается бронированных работников, которых тут же смогут и выдать армии согласно принятым законам. Кроме того, приостанавливается получение брони начиная с этой недели, что также скажется на пополнении украинской армии.

Что интересно, при таких заявлениях и мерах по набору свежих рекрутов, Зеленский вовсю заявляет, что у них есть 14 бригад, но нет для них вооружения. Если имеется такой людской резерв, то почему они продолжает набирать новых солдат остается большим вопросом.