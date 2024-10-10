Доступность зависит от провайдера.

Discord снова доступен для некоторых пользователей в России, и им не нужен VPN для входа. Это произошло после того, как в начале недели сервис был заблокирован. Не все сразу смогли получить доступ, но ситуация постепенно меняется.

Возвращение Discord к жизни зависит от интернет-провайдера. Например, абоненты московского Ростелекома уже отметили, что могут пользоваться сервисом без ограничений.

Пока официальных комментариев от Роскомнадзора не последовало. Напомним, что блокировка Discord была вызвана нарушением российских законов.

Однако есть надежда на восстановление полноценной работы сервиса в России. 9 октября глава комитета Госдумы по информационной политике, Александр Хинштейн, заявил, что Discord может вернуться, если выполнит требования законодательства.