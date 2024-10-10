ЗРК был развернут неподалеку от Днепропетровска.

Российская военная разведка продолжает охоту на зенитно-ракетные комплексы украинцев и наводкой на них оперативно-тактических комплексов «Искандер» для принудительного превращения в металлолом. Очередной успех российской армии отметило Министерство обороны РФ, заявив, что ударом ракеты удалось нейтрализовать один из комплексов «Патриот» ВС ВСУ неподалеку от Днепропетровска. Однако самой важной частью является тот факт, что процесс удалось заснять российскому дрону-разведчику, проникшему на территорию украинцев аж на 100 км.

Как рассказывает представитель Минобороны, зенитно-ракетный комплекс «Патриот» американского производства был развернут неподалеку от Днепропетровска в сельскохозяйственных угодьях села Пашина Балка. Место базирования системы было в поле, которое окружала плотная лесная местность. Дрон-разведчик заснял момент удара ОТРК «Искандер» по ЗРК и на кадрах видно, что перед прилетом Patriot выпустил две противоракеты, после чего фиксируется удар «Искандера».

Согласно официальным заявлениям результатом удара стало выведение из строя одной из важнейших частей комплекса. Речь идет о радиолокационной станции, которая отвечает за обнаружение и ведение целей. Кроме того, в утиль отправился один из центров управления и одна пусковая установка. Также говорится про посечение осколками еще одной трубы пусковой установки, что можно также записать за «демонтаж».





Стоит отметить, что точка прилета российской ракеты находится на удалении ста километров от линии боевого соприкосновения. Ближайшим участком ЛБС является запорожское направление, но российскому дрону-разведчику удалось преодолеть это расстояние до цели.