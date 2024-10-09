Это самый крупный кроссовер Dacia.

Перед вами - Dacia Bigster, самый большой кроссовер бренда, чья официальная премьера ожидается сегодня. Но уже сейчас в сети появились первые изображения этого автомобиля, благодаря утечке из презентационного буклета. Эти фото дают нам самый четкий взгляд на новинку до сих пор.

Интересно, что внешний вид Bigster мало изменился с момента представления его концепта в 2021 году. Особенно бросается в глаза много неокрашенного пластика вокруг кузова и двух- или даже трехцветное оформление с черной крышей и бронзовыми элементами.

Что касается размеров, Bigster превосходит Duster на целых 240 мм, достигая длины почти 4,6 метра. По предварительной информации, новинка получит полный привод, а ее двигатели будут взяты у Duster.



