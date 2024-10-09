Премия «за основополагающие открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей».

Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон, два ученых, стоящих на переднем крае развития искусственного интеллекта, были удостоены Нобелевской премии по физике за 2024 год. Это решение приняла Шведская королевская академия наук. Их вклад в мир искусственного интеллекта заключается в создании искусственных нейронных сетей, которые сегодня находят применение в науке, медицине и нашей повседневной жизни.

Хинтон, часто называемый "крёстным отцом" искусственного интеллекта, работает в Университете Торонто и имеет гражданство Канады и Великобритании. Хопфилд, американский ученый из Принстона, сделал открытия, которые легли в основу разработок Хинтона. Оба ученых подчеркивают значительное влияние искусственного интеллекта на общество, хотя Хинтон выражает беспокойство о возможных рисках, включая потерю контроля над этими системами.

Хинтон, в возрасте 76 лет, известен разработкой метода обратного распространения ошибки, который позволяет системам "учиться" на своих ошибках. Его нестандартный подход к образованию и исследованиям вдохновил многих в области. В 2012 году его команда одержала победу в конкурсе компьютерного зрения ImageNet, что стало ключевым моментом в развитии искусственного интеллекта.

В 2019 году Хинтон, вместе с коллегами Йошуа Бенджио и Янном Лекуном, получил премию Тьюринга, что является одной из самых престижных наград в области компьютерных наук. Бенджио, ученик Хинтона, подчеркивает их общее видение связей между физикой и обучением в нейронных сетях, что и легло в основу современного ИИ.

Нобелевская премия предусматривает денежное вознаграждение в размере 11 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов США), и лауреаты будут приглашены на церемонию вручения 10 декабря. Эта награда является одной из самых престижных в мире физики и подчеркивает важность исследований Хопфилда и Хинтона для будущего искусственного интеллекта.

Нобелевская неделя началась 7 октября с объявления премии по медицине, а завершится 14 октября вручением премии по экономике. В этом году премии также будут вручены за достижения в области химии, литературы и мира.