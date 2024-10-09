Серия Honor X60 будет представлена 16 октября 2024 года

16 октября 2024 года состоится презентация новой серии смартфонов Honor X60. Производитель уже успел поделиться с нами первыми взглядами на устройство, подтвердив, что оно будет подключаться к спутниковой связи.

Что касается дизайна, то у смартфона Honor X60 будет изогнутый экран, красивая задняя панель с камерой на 108 Мп и интересная деталь на экране, похожая на функцию Dynamic Island от Apple, но в Honor её называют Smart Capsule. Эта функция уже есть в модели Honor X60i, которая вышла ранее.

Есть слухи, что в смартфоне Honor X60 будет большая батарея на 5800 мА•ч с возможностью быстрой зарядки 35 Вт. В серии будут ещё две модели: X60 Pro и X60 GT, которые, возможно, будут заряжаться ещё быстрее — до 66 Вт.