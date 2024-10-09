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g1tarist
Предложенные Россией в июле условия для переговоров сегодня могут быть уже не актуальны
Причиной, возможно, послужила "Курская авантюра".

Летом 2024-го года президент России Владимир Путин сделал украинцам предложение для начала мирных переговоров. Однако Киев только отговорился в привычной манере, а уже в августе началась так называемая «курская авантюра», которая окончательно перечеркнула мирную инициативу лидера РФ. При этом еще тогда президент Путин предупреждал, что следующие требования будут намного жестче. Вчера украинские медиа начали продвигать тему того, что новые требования уже приняты, хотя официально и не озвучены.

Украинские ресурсы пишут, что требования России для заключения мира уже могли измениться и стать намного дороже. При этом украинцы ссылаются на неназываемые российские источники в виде СМИ. Причиной изменения требований называют успехи российской армии в деле освобождения Донбасса и атаку украинской армии на Курскую область. На Украине гадают, что именно войдет в новый пакет требований, но пока называют только внесение больше геополитических условий.

«Главная цель этого конфликта для России — не допустить членства Украины в НАТО.» - пишет «резидент».

Напомним, что озвученные летом президентом Путиным требования мира включали в себя вывод украинских войск с новых российских регионов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) и присвоение Украине статуса неядерной и внеблоковой державы. Хотя западные эксперты тогда говорили про то, что Россия якобы хочет получить полный контроль над всеми действиями украинцев. Однако Киев отказался от требований и мира в самой жесткой форме, так как западным партнерам не нужен мир РФ и Украины.

#сво #всу
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