При чем, даже не поднимают частоту процессора.

Intel вновь на слуху среди любителей технологий, но не всеми их новинками можно восхищаться. Недавно в сети обсуждали процессор Core 7 250H, который, как выяснилось, является точной копией двухлетней модели Core i7-13800H. Этот процессор имеет шесть больших и восемь малых ядер с максимальной частотой 5,2 ГГц, точно так же, как и его "предшественник".

Кроме того, Intel готовит к выпуску новые процессоры из серий Lunar Lake и Arrow Lake под названиями Core Ultra 200V и Core Ultra 200 соответственно. Однако есть информация, что некоторые из этих "новинок" на самом деле будут всего лишь переименованными версиями старых моделей. Это вызывает вопросы о том, действительно ли новые процессоры принесут что-то новое или будут лишь незначительным обновлением.

Также возникают слухи о возможном обновлении Core i7-14700H до версии Core 7 260H, но пока это не подтверждено. Важно отметить, что, несмотря на все эти обновления, некоторые новые процессоры могут работать медленнее своих предшественников. Это заставляет задуматься, действительно ли обновление процессоров является шагом вперед или просто переименованием старых моделей без значительного улучшения производительности.