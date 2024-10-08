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g1tarist
"Яндекс Карты" представили новый бесплатный инструмент для бизнеса под названием "Геоаналитика"
На старте аналитические данные будут доступны для 16 городов.

Этот сервис уже доступен в 16 городах, включая крупные центры, такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород. "Геоаналитика" предлагает уникальную возможность для предпринимателей всех масштабов - от малого до крупного бизнеса - анализировать районы городов, чтобы найти идеальное место для открытия нового магазина или офиса.

С помощью этого сервиса можно легко сравнить разные районы по количеству людей и автомобилей, а также по популярности различных поисковых запросов в "Яндекс Картах". "Геоаналитика" также показывает, какие бизнесы уже есть в интересующем районе и предоставляет важную социально-демографическую информацию. Все эти данные визуализируются в виде тепловой карты, что делает процесс анализа интуитивно понятным и удобным.


#яндекс #яндекс карты
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