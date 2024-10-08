Именно настенный, а не настольный.

Российская компания HyperPC представила уникальный компьютер - HyperPC Wall. Это необычное устройство предназначено для крепления на стену. Отличительной чертой является его дизайн: все компоненты расположены на одной плоскости и защищены закаленным стеклом, а также дополнены яркой RGB-подсветкой.

Внутри этого настенного ПК находится мощное "сердце": 24-ядерный процессор Intel i9-14900KF, который может разгоняться до 6 ГГц, память на 32 ГБ с частотой 7800 МГц, видеокарта Asus GeForce RTX 4090 и быстрый накопитель Samsung 990 Pro объемом 2 ТБ. Также устройство оснащено системой жидкостного охлаждения.



