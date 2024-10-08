Предзаказы автомобиля стартовали успешно.

IM Motors запустила предзаказы на свой новый электрический кроссовер IM LS6 в Китае, и уже первый день показал фантастические результаты. Более 1600 человек успели забронировать автомобиль, устанавливая рекорд для компании.

Этот кроссовер предлагается по цене от $31 000 до $40 000. В зависимости от модели, автомобиль может проехать без подзарядки от 625 до 750 км. Есть две версии: младшая с задним приводом и старшая с полным приводом. Младшая модель работает на 400-вольтовой системе, а старшая может заряжаться с помощью 900-вольтовой технологии. Мощность младшей версии варьируется от 290 до 402 лошадиных сил, а у старшей — до 776 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 800 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает от 3,48 до 6,4 секунды, а максимальная скорость достигает 210–252 км/ч.

Размеры новинки тоже впечатляют: длина — 4910 мм, ширина — 1988 мм, высота — 1669 мм, а колесная база — 2960 мм. Это немного больше, чем у предыдущей модели, благодаря обновленному шасси.

Внутри автомобиля установлены три экрана: центральный на 26,3 дюйма, панель приборов на 10,5 дюйма и экран для второго пилота на 15,5 дюйма. Все они работают под управлением операционной системы IM OS. Автомобиль оснащен новейшим чипом Qualcomm Snapdragon 8295, а также поддерживает функции CarLink и HiCar для удобства водителя и пассажиров.



