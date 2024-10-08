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g1tarist
Зеленский разочарован позицией Запада в отношении Украины, которая предполагает сдачу территорий
Это значит, что Украина точно потеряет часть территории.

Почти с самого начала российской СВО звучали разговоры о возможном скором перемирии и каждый раз это оказывались пустые заявления. На этот раз Запад, недовольный складывающейся ситуацией на Украине, хочет заключения мира с РФ. Зеленский же недоволен таким положением вещей так как это подразумевает не просто потерю всех территорий, на которых сегодня находятся войска России, но и возможную передачу всей территорий новых областей. О этом пишет украинский ТГ-канал «Резидент», который опирается на источники на Банковой.

По мнению ресурса, Запад устал от ведущейся на территории Украины операции и хочет выйти из конфликта по максимально дешевой ставке. Уже сегодня западные страны передают украинцам все меньше оружия и это также расстраивает Зеленского. Ранее звучали предположения, что возможный мир приведет к созданию демаркационной линии наподобие корейской. Но такой вариант не устраивает не то, что Украину, но и Российскую Федерацию.

«Зеленский разочарован позицией Запада в отношении Украины, которая все больше сводится к сдаче нами территорий и заключению мира по линии соприкосновения. На Банковой считают любую заморозку войны поражением Украины и приговором для Зеленского, который отказался заключать Стамбул и пообещал добиваться выхода до границ 1991 года.» - пишет «Резидент».

Стоит заметить, что России сегодня невыгоден мир с Украиной, так как несомтря на все успехи на ЛБС можно достичь большего результата и получить значительно больше территории. Кроме того, возможной передышкой может воспользоваться запад и накачать Украину вооружениями, организовать промышленность и переформировать армию. Однако в таком варианте Зеленский пойдет в отставку с самыми негативными для себя опслдествиями.

#украина #сво #зеленский
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