Эти истребители выведены из состава ВВС королевства.

В конце сентября 2024-го года Нидерланды полностью отказались от эксплуатации истребителей F-16, которые стояли на вооружении королевства 45 лет. Несколько машин в честь этого прошли над Амстердамом и отправились на заслуженный покой. Однако как стало позже известно оставшиеся 24 машины пойдут не на склады хранения, а для вооружения украинской армии. Об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекельманс в ходе своего визита в Киев.

Как заявил нидерландский чиновник они передали Украине несколько истребителей F-16, которые уже находятся на военных аэродромах и готовятся к боевым вылетам. При этом министр обороны не уточнил сколько именно машин было передано, но ранее шла речь от том, что 14 самолетов отдадут в Румынию для обучения пилотов. В том числе и украинских, которые позже и станут управлять переданными истребителями.

«Впервые я могу официально сообщить, что первые нидерландские истребители F-16 доставлены в Украину. Это было крайне необходимо. Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы» - высказался Брекельманс.

Также политик заявил, что это только первая партия и в течении нескольких следующих месяцев украинской армии передадут еще несколько крылатых машин. Если ими окажутся переданные ранее Румынии аппараты, то у ВСУ появится сразу 24 американских истребителя, способных носить широкий спектр западного вооружения.

«Сегодня Минобороны официально попрощалось с легендарным самолетом. После 45 лет верной службы и множества миссий самолет получит новую жизнь на Украине и в Румынии» - добавил Брекельманс в ходе церемонии.

Стоит добавить, согласно заявлениям Зеленского, переданные машины пока будут использоваться в качестве ПВО для перехвата российских ракет и беспилотников. Про использование F-16 вблизи линии боевого соприкосновения пока речи не было.