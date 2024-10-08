Киев находится в тяжелейшем положении из-за невыполнения Западом своих обязательств перед Украиной.

С каждым новым месяцем положение украинской армии и правительства становится все сложнее и сложнее. При этом сам Зеленский продолжает фонтанировать идеями и планами, которые якобы могут привести Украину к победе, но одновременно критикует западные страны за слишком малые поставки военной помощи. Ведь именно по этой причине ВСУ не могут оснастить подготовленные бригады. В частности, об этом пишет американский экс-разведчик и военный эксперт Скот Риттер.

Согласно высказываниям бывшего американского разведчика, Зеленский придумывает планы, но для их реализации необходимо оружие и боеприпасы. А вот именно с ним у Киева имеются серьезные проблемы, так как запад, по мнению Зеленского, не поставляет их в нужной мере и перевел украинскую армию на «голодный паёк». Одновременно вовсю распространяется информация, что у Киева есть 14 бригад, но их нечем оснащать.

«Зеленский — провалившийся лидер провалившегося государства. Он не получает той помощи, о которой просил, его кормят объедками» - заявляет Риттер.

Также экс-разведчик прошелся по "планам победы" Зеленского, которые базируются на массированной помощи Запада, но при этом там нет никакой конкретики. Предыдущий «план победы» оказался не у дел и спровоцировал только вал обсуждений его пунктов. Однако, как поступает информация, у Зеленского есть еще один план, который поможет все расставить на свои места.

«Он придумал отчаянный «план», который попросту называется «Украина победит».(...) Чтобы Украина победила, необходима определенная помощь Запада. Это всё журавль в небе» – раздается критика Риттера в сторону Зеленского.

На этом фоне поступают новости, что Офис президента Украины поручил Генштабу и Сырскому перебрасывать резервы не под Покровск, а на Курщину. Это необходимо Зеленскому, чтобы показать эффективность ВСУ и то, что они способны на наступательные действия.