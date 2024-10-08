При этом избавляться от своей машины не просят.

Ford предлагает уникальную возможность владельцам Toyota в США: получить 2000 долларов на покупку нового Ford Bronco. Это предложение открыто для всех, кто владеет Toyota, выпущенной после 1995 года, включая седаны и пикапы. И самое приятное – вам не нужно продавать вашу текущую машину, чтобы воспользоваться этим предложением.

Эта акция, как сообщает CarBuzz, продлится до 2 января. Однако стоит заметить, что самая мощная версия Ford Bronco, известная как Raptor, в эту акцию не входит. Право на участие в акции имеют жители определенных городов: Лос-Анджелес и Сан-Франциско в Калифорнии, а также Сиэтл, Финикс, Атланта и Орландо.

К тому же, Ford решил разыграть один Ford Bronco среди участников акции. Это значит, что один счастливчик сможет стать владельцем новенького Bronco абсолютно бесплатно.

Если вы являетесь владельцем Toyota и мечтаете о новом Ford Bronco, это ваш шанс. Не упустите возможность воспользоваться этим предложением до его окончания.