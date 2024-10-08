На Казанском авиазаводе стартовало использование нового российского оборудования, которое позволит создавать большие детали для самолетов, включая крылья длиной до 24 метров, например, для авиалайнеров Ту-214. Это оборудование, разработанное в рамках проекта АО "Туполев", часть "Объединенной авиастроительной корпорации", значительно ускорит производственный процесс. С его помощью можно будет выпускать комплектующие из алюминиевых сплавов, что особенно важно для авиастроения.
Пресс-служба корпорации подчеркивает, что благодаря новым станкам время на выполнение некоторых этапов работы сократится в несколько раз. Это стало возможным благодаря использованию современных пятикоординатных фрезерных центров с вакуумным столом. Такое оборудование позволяет минимизировать необходимость вручную дорабатывать детали, что значительно экономит время.
В 2025 году на заводе планируется запустить еще один такой же станок, что укрепит производственные мощности завода. Сейчас на Казанском авиационном заводе активно производятся Ту-214 — среднемагистральные узкофюзеляжные самолеты, востребованные в авиации.