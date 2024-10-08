Оно позволит выпускать детали крыла размером до 24 метров.

На Казанском авиазаводе стартовало использование нового российского оборудования, которое позволит создавать большие детали для самолетов, включая крылья длиной до 24 метров, например, для авиалайнеров Ту-214. Это оборудование, разработанное в рамках проекта АО "Туполев", часть "Объединенной авиастроительной корпорации", значительно ускорит производственный процесс. С его помощью можно будет выпускать комплектующие из алюминиевых сплавов, что особенно важно для авиастроения.

Пресс-служба корпорации подчеркивает, что благодаря новым станкам время на выполнение некоторых этапов работы сократится в несколько раз. Это стало возможным благодаря использованию современных пятикоординатных фрезерных центров с вакуумным столом. Такое оборудование позволяет минимизировать необходимость вручную дорабатывать детали, что значительно экономит время.

В 2025 году на заводе планируется запустить еще один такой же станок, что укрепит производственные мощности завода. Сейчас на Казанском авиационном заводе активно производятся Ту-214 — среднемагистральные узкофюзеляжные самолеты, востребованные в авиации.