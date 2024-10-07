УАЗ, известный российский производитель внедорожников, решил изменить дизайн своих автомобилей. Теперь вместо блестящих хромированных эмблем на машинах будут использоваться черные пластиковые. Это касается популярных моделей, таких как "Патриот", "Пикап", "Хантер", а также "Профи", "Буханка" и "Головастик" из линейки СГР. На официальном сайте УАЗа уже можно увидеть новый дизайн логотипов.
Однако не все элементы потеряли свой блеск – некоторые детали, например, название "Профи" на дверях грузовика и обозначения на запасном колесе "Патриота", все еще хромированные.