Отечественный производитель внедорожников идет по пути зарубежных брендов.

УАЗ, известный российский производитель внедорожников, решил изменить дизайн своих автомобилей. Теперь вместо блестящих хромированных эмблем на машинах будут использоваться черные пластиковые. Это касается популярных моделей, таких как "Патриот", "Пикап", "Хантер", а также "Профи", "Буханка" и "Головастик" из линейки СГР. На официальном сайте УАЗа уже можно увидеть новый дизайн логотипов.

Однако не все элементы потеряли свой блеск – некоторые детали, например, название "Профи" на дверях грузовика и обозначения на запасном колесе "Патриота", все еще хромированные.