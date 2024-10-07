Также он отметил, что европейские страны серьезно уступают России по своему военному потенциалу.

Давно замечено, что как только чиновники или политики получают приставку «экс», то их высказывания становятся смелее и правдивее. Не стал исключением бывший генсек Североатлантического Альянса Столтенберг, который ушел с поста в начале октября. Политик заявил, что Украина может остаться независимой страной, но для этого ей придется заплатить немалую цену в виде потерянной территории. При этом Столтенберг привел аналогию с Зимней войной Финляндии и СССР в 1939 – 1940 годах, когда финны потеряли 10% территории.

Кроме того, что экс-генсек выдал Киеву рецепт сохранения независимости, политик также рассказал, что Европейским странам не хватает военного потенциала, и чтобы догнать Россию придется сильно увеличить расходы на военный сектор.

«Мы знаем, что отстаем от России. Не могу сказать точно, сколько нужно потратить денег для того, чтобы компенсировать отставание. Но могу сказать с уверенностью, что если союзники собираются реализовать все, что они обещали, это обойдется в гораздо большие суммы, чем 2% ВВП, будь то 2,5% или 3%» - высказался Столтенберг газете The Financial Times.

Также чиновник высказался, что им, блоку НАТО, было нужно изначально поставлять Украине больше вооружения и боеприпасов. Официальная реакция Киева и Зеленского на высказывания Столтенберга пока не прозвучали. Однако заявления бывшего генерального секретаря идут в разрез с заявлениями президента Украины и его «формулой мира», которую считают единственно верной.