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g1tarist
Модем 5G от Apple, будет намного больше, чем просто модем
Это чип для всех беспроводных сетей.

Apple готовит к выпуску новый iPhone SE 4, который обещает стать настоящим прорывом в мире смартфонов. Этот телефон будет оснащен собственным модемом 5G от Apple, над которым компания усердно трудилась в течение долгого времени. Этот модем не просто обеспечит связь нового поколения, но и объединит в себе все ключевые технологии беспроводной передачи данных, включая Wi-Fi, GPS и Bluetooth. Что делает его гораздо более сложным, чем обычные модемы.

Ожидается, что iPhone SE 4 появится в продаже уже весной следующего года. Он будет оснащен новейшим процессором Apple A18, что гарантирует высокую производительность и поддержку интеллектуальных функций Apple. Кроме того, новинка получит 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением 2532 х 1170 пикселей и камеры, аналогичные тем, что установлены в iPhone 15, за исключением сверхширокоугольной.

Стоит отметить, что, несмотря на свои продвинутые характеристики, iPhone SE 4 будет стоить дороже своего предшественника. Тем не менее, учитывая его повышенную производительность по сравнению даже с iPhone 15 (при этом имея меньшее количество камер), новый SE 4 может стать очень привлекательным выбором для покупателей, ищущих высококачественный смартфон по более доступной цене.

#apple #модем
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