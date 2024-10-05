Спутниковая связь и сами самолёты пока по большей части зарубежные.

Основная причина - сложности, связанные с использованием иностранных спутников и самолетов, а также санкции. В ответе заместителя министра Дмитрия Баканова на запрос депутата Ярослава Нилова говорится, что технические препятствия и отсутствие необходимых документов делают эту задачу особенно трудной.

Для установки Wi-Fi требуется специальное оборудование и согласование с международными правилами, что сейчас усложнено из-за ограничений доступа к необходимым документам иностранных производителей. А также, чтобы иметь подключение к интернету необходимо заключить договор с провайдером спутниковой связи. К сожалению, большинство из них находятся за рубежом.

Тем не менее, есть надежда на изменения в будущем. Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский выразил желание обеспечить пассажиров бесплатным доступом к интернету к 2027-2028 годам, когда будет сформирована российская группировка спутников связи, планируемая к запуску в 2026 году.