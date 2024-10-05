Ford Expedition 2025 самый большой семейный внедорожник компании, его длина 5,6 метра, мощность 446 л.с. и он имеет 33-дюймовые колеса.

Ford представил новый автомобиль Expedition 2025, который стал самым большим семейным автомобилем бренда. Этот автомобиль имеет длину 5,6м и оснащён двигателем на 446 лошадиных сил. Особенностью модели являются её огромные колёса в целых 33 дюйма (в версии для экстремального внедорожья Tremor, которая также получила усиленную подвеску и защиту днища).

Expedition доступен в двух вариантах, базовая версия длиннее Land Cruiser 300 на 30 см. Внутри автомобиля произошли значительные изменения, включая установку большого 24-дюймового экрана на передней панели и 13,2-дюймового экрана медиасистемы. Ещё одна уникальная особенность — раздельная крышка багажника, способная выдержать нагрузку до 225кг, что позволяет использовать её в качестве сиденья.

Версия Tremor кроме всего прочего оснащена еще и специальными покрышками General Grabber. Имеет увеличенный дорожный просвет и защиту важных элементов металлическими листами, позволяет буксировать прицепы весом до 4,32 тонны.

Автомобиль поступит в продажу в США в первом квартале 2025 года, а предзаказы начнутся с 24 октября. Стоимость минимальной версии составит 61,7 тысячи долларов, что на 6 тысяч долларов дороже предыдущей модели.