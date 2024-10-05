Возможно, такой инструмент вообще не будет создан.

Intel столкнулась с проблемой: компания не может создать инструмент для проверки, испытал ли их процессор ухудшение работы. Несмотря на выпуск обновления для процессоров 13-го и 14-го поколений, направленного на предотвращение нестабильности, у Intel нет способа узнать, возникли ли проблемы с уже используемыми чипами. Нестабильность может проявляться редко, но если она уже есть, то процессор не подлежит восстановлению, и со временем ситуация может только ухудшиться.

Intel рекомендует пользователям применять новый профиль энергопотребления, хотя пока не разработала надежный метод определения, затронуты ли процессоры Raptor Lake или Raptor Lake Refresh проблемой нестабильности, которая может нанести необратимый ущерб чипу. Несмотря на намеки на некоторые разработки в этом направлении, нет уверенности, что они приведут к созданию эффективного решения.

Важно отметить, что дополнительная гарантия от Intel на эти процессоры не бесконечна, что делает наличие инструмента для диагностики еще более важным для пользователей.