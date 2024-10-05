Они заметно быстрее предшественников.

Новые игровые процессоры Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D обещают стать значительно быстрее своих предшественников. Первые тесты показывают, что эти чипы не только опережают старые модели, но и могут изменить игровой опыт благодаря улучшенной производительности.

Ryzen 7 9800X3D, который ожидается в продаже уже в этом месяце, показал отличные результаты в тестах. В одном из них, Cinebench R23, он набрал 2145 баллов при работе с одним ядром и 23 315 баллов при работе со всеми ядрами. Это на 20% и 28% быстрее, чем у предыдущей модели.

Ещё более мощный Ryzen 9 9950X3D показал ещё лучшие результаты: 2245 баллов в однопоточном режиме и 42 375 баллов в многопоточном. Это означает, что он на 10% и 17% быстрее своего предшественника.

Важно отметить, что эти процессоры разработаны специально для игр. По сравнению с предыдущими поколениями, они обеспечивают заметный прирост производительности в играх, при этом снижая энергопотребление.

Хотя Ryzen 9000 серии X3D и показывают впечатляющие результаты в тестах, важно помнить, что эти показатели не всегда могут быть перенесены на реальное улучшение производительности во всех задачах. Тем не менее, для игроков это может стать значительным шагом вперёд.

Слухи говорят, что Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D, которые выйдут в январе, могут получить до 128 МБ кеш-памяти 3D V-Cache, что сделает их ещё более привлекательными для требовательных пользователей. Однако эта информация пока не подтверждена официально.