Эти процессоры также известны как Core Ultra 200V.

Intel, известный своими инновациями в области процессоров, столкнулся с неожиданным поворотом. Похоже, что их последние процессоры Lunar Lake, которые получили высокие оценки от экспертов, не будут иметь прямых наследников. Эти процессоры, также известные как Core Ultra 200V, отличались высокой производительностью и низким энергопотреблением, что делало их одними из лучших в последние годы.

Согласно информации от инсайдера под псевдонимом Golden Pig Upgrade Pack, в планах Intel нет разработки прямых преемников для этих процессоров. Это вызывает удивление, учитывая их успех и популярность. Инсайдер, который ранее делал точные утечки о производительности процессоров Intel, указывает, что в будущем мы вряд ли увидим процессоры с аналогичными характеристиками, такими как интегрированная оперативная память и мощный графический процессор при умеренном потреблении энергии.

Кроме того, не стоит ожидать иных конфигураций процессоров Lunar Lake, кроме уже существующих. Несмотря на слухи о возможных новых конфигурациях, как 6+8 или даже 8+8, инсайдер подчеркивает, что это маловероятно из-за технических ограничений и отсутствия экономической выгоды в разработке новых кристаллов для этих процессоров.

Таким образом, успех процессоров Lunar Lake от Intel может остаться уникальным явлением, не повторившимся в ближайшем будущем. Это ставит под вопрос будущее инноваций в линейке процессоров компании и вызывает интерес к тому, какие новшества Intel предложит рынку взамен.