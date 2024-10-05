Toyota будет владеть примерно 22% выпущенных акций Joby.

Партнерство поможет американской компании в развитии и производстве электрических летающих такси. В результате этих инвестиций, общая сумма вложений Toyota в Joby достигнет 894 миллионов долларов, и японский автогигант получит около 22% акций компании.

ДжоБен Бевирт, основатель Joby, отметил, что сотрудничество с Toyota длится уже почти семь лет и оказало огромное влияние на успех их проекта. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений между компаниями.

Joby уже выпустила третий прототип своего летающего такси и активно работает над получением необходимых сертификаций. Toyota, в свою очередь, не только финансирует проект, но и делится своим опытом в области проектирования и производства, а также предоставляет ключевые компоненты для самолетов Joby.

Это сотрудничество обещает принести новые возможности в области авиаперевозок, делая их более доступными и экологичными благодаря использованию электрических воздушных такси.