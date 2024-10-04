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g1tarist
Яндекс начал тестирование робокурьеров в Новом Уренгое
Цель — улучшить их проходимость по снегу в зимний сезон.

Яндекс приступил к испытаниям своих роботов-курьеров в условиях суровой зимы Нового Уренгоя. Это делается для того, чтобы роботы могли лучше передвигаться по снегу. Испытания продлятся весь зимний сезон, и основная их цель - сделать так, чтобы роботы застревали в снегу в два раза реже и реже нуждались в помощи человека.

Выбор Нового Уренгоя для тестов не случаен. Город известен своими суровыми зимами, многочисленными снежными днями и толстым слоем снега. Все эти данные Яндекс собрал благодаря своему сервису "Яндекс Погода".

Во время испытаний компания планирует не только проверить новые программные решения, например, алгоритмы, которые помогут определить, начал ли робот пробуксовывать, но и испытать улучшенные шины для лучшего сцепления со снегом.

Жители Нового Уренгоя уже видели тестового робота на улицах города. За ним следит человек с планшетом, который, вероятно, контролирует его работу и собирает данные об испытаниях. В местных сообществах появились разные мнения. Некоторые сомневаются в способности робота передвигаться по заснеженным дворам и предлагают оснастить его зимней резиной или даже гребными винтами для лучшей проходимости.

На данный момент роботы Яндекса уже доставляют заказы из примерно 500 магазинов и ресторанов, но только в некоторых районах Москвы, а также в Мурино Ленинградской области и Иннополисе в Татарстане. Однако в Новом Уренгое пока что речь идет только о тестировании, а не о полноценной доставке заказов.

#яндекс #робокурьер
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