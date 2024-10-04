Это уже четвертая планета в системе.

Учёные обнаружили новую планету в космической системе Kepler-51, благодаря помощи космического телескопа "Джеймс Уэбб". Эта система, которая моложе Солнца и насчитывает менее миллиарда лет, уже была известна благодаря трём большим планетам, вращающимся вокруг неё. Новая планета стала четвёртой в этой системе.

Раньше учёные анализировали, как эти планеты проходят друг перед другом и их звездой, что изменяет свет, доходящий до нас. Эти наблюдения позволили определить, что планеты имеют довольно низкую плотность. Но последние данные от "Джеймс Уэбба" показали, что что-то не совпадает с предыдущими расчётами. Это привело к мысли, что в системе есть ещё одна, ранее неизвестная планета.

Исследователи подтвердили существование четвёртой планеты, названной Kepler-51e, которая может быть легче Юпитера и иметь орбитальный период менее 10 лет. Это открытие помогло уточнить данные о массе и плотности уже известных планет системы, которые оказались намного меньше, чем предполагалось ранее.

Один из участников исследования подчеркнул, что долгосрочные наблюдения за такими системами очень важны для понимания космоса. Оказалось, что все четыре планеты имеют схожие массы и движутся по своим орбитам с небольшими отклонениями, что типично для плотно расположенных планетных систем.

Это открытие не только добавляет новую страницу в книгу космических исследований, но и подчёркивает, насколько важен космический телескоп "Джеймс Уэбб" для изучения далёких планет и их систем.