Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» помог открыть новую экзопланету в системе Kepler-51
Это уже четвертая планета в системе.

Учёные обнаружили новую планету в космической системе Kepler-51, благодаря помощи космического телескопа "Джеймс Уэбб". Эта система, которая моложе Солнца и насчитывает менее миллиарда лет, уже была известна благодаря трём большим планетам, вращающимся вокруг неё. Новая планета стала четвёртой в этой системе.

Раньше учёные анализировали, как эти планеты проходят друг перед другом и их звездой, что изменяет свет, доходящий до нас. Эти наблюдения позволили определить, что планеты имеют довольно низкую плотность. Но последние данные от "Джеймс Уэбба" показали, что что-то не совпадает с предыдущими расчётами. Это привело к мысли, что в системе есть ещё одна, ранее неизвестная планета.

Исследователи подтвердили существование четвёртой планеты, названной Kepler-51e, которая может быть легче Юпитера и иметь орбитальный период менее 10 лет. Это открытие помогло уточнить данные о массе и плотности уже известных планет системы, которые оказались намного меньше, чем предполагалось ранее.

Один из участников исследования подчеркнул, что долгосрочные наблюдения за такими системами очень важны для понимания космоса. Оказалось, что все четыре планеты имеют схожие массы и движутся по своим орбитам с небольшими отклонениями, что типично для плотно расположенных планетных систем.

Это открытие не только добавляет новую страницу в книгу космических исследований, но и подчёркивает, насколько важен космический телескоп "Джеймс Уэбб" для изучения далёких планет и их систем.

#kepler #телескоп #джеймс уэбб
+
Написать комментарий (0)
Квазар J1007+2115: Уэбб обнаружил быстрый отток, исходящий из галактики-хозяина квазара
500-метровое главное зеркало китайского телескопа FAST расширяется за счет дополнительных антенн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый смартфон от Samsung Galaxy A56 прошёл тестирование на Geekbench с Exynos 1580 SoC
+
Games Workshop может закрыть экранизацию Warhammer 40,000 от Amazon из-за навязывания DEI-квот
7
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
6
Realme GT 7 Pro получит самую большую батарею среди всех телефонов Realme
+
MLID: AMD прекратила производство Ryzen 7 7800X3D, чтобы подготовить рынок к выходу 9800X3D
6
В России создадут собственный лазер для литографа, аналог которого Intel использовала 30 лет назад
4
Испытания импортозамещённого российского лайнера SSJ-100 планируют завершить в мае следующего года
1
GeForce RTX 4060 стремительно набирает популярность и готовится вытеснить с вершины GeForce RTX 3060
4
Эксперт Блинкин: Тихоокеанская железная дорога строится с учетом будущего спроса на уголь
+
Nintendo ведет борьбу с YouTube-каналами, которые используют или продвигают эмуляторы игр
2
Украина подписала соглашение с чехословацким концерном на производство 155-мм снарядов
+
Астрономы обнаружили планету субземного типа всего в 6 световых годах от нас
2
Концерн «Калашников» наращивает производство авиационных пушек ГШ-301
+
Новая платформа NoviOcean будет одновременно вырабатывать электроэнергию из ветра, солнца и волн
+
Hardware Unboxed: NVIDIA собирается продавать RTX 5070 под видом RTX 5080
7
Израиль внёс изменения в спутниковые снимки авиабазы Неватим после иранского удара
+
Google «засветила» кодовое имя Android 16, которое нарушило традицию компании с 2009 года
+
В западной прессе признали невиданные с начала СВО темпы продвижения ВС РФ на Донбассе
+
Разработка моделей ИИ компании Character.ai будет прекращена после сделки с Google
+
Украина способна производить 4 миллиона беспилотников в год и 155-мм артиллерийские снаряды
9

Популярные статьи

Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
14
"Собиратель душ", "Уродина", "В тумане" - краткий обзор фильмов
1
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
42
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
60
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
40
Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
10
Секреты Steam Deck - потенциал для энтузиастов и геймеров
1
Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей
18
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
6
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
54

Сейчас обсуждают

Товарищ Ким
13:49
"Сначала в России под науськивание коллективно-западных лоббистов гражданское авиастроение намеренно уничтожалось, а теперь его вот уже 20 лет пытаются восстановить. " Как говорил великий Сталин- у ка...
Испытания импортозамещённого российского лайнера SSJ-100 планируют завершить в мае следующего года
Drjusha Leto
13:47
Очевидно,что игровой рынок приносит лишь копейки и обладая на нем почти монополий делать можно что угодно
Hardware Unboxed: NVIDIA собирается продавать RTX 5070 под видом RTX 5080
Jack Handers
13:46
А ещё можно не просто форсунки как у авто поставить а ещё и дворники как у авто🔥 берите идею на вооружение
В Омске придумали самоочищающиеся солнечные батареи
John Doe
13:43
Ты больше нигде не ляпни про четверть территории и полярный круг в контексте обсуждения населения
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
FelsheR-Vzvz
13:43
Сколько проживает это одно, сколько туда на работу ездит - другое. Причем для "людей с маленьких городков" она есть на севере всегда! Привезут, увезут, жилье, еда, соц пакет и пр. Масса друзей так ра...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
John Doe
13:40
"Критерий "урбанизация населения", слышал? " Слышал. А ты? Похоже, нет или не понимаешь, что это и как относится к теме. Как урбанизация крупного города помогает с работой в небольшом городке, посёлке...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
roman123
13:39
Если бы вы сейчас, в начале октября 2024 г, выбирали матплату для i3-12100, то какую бы модель выбрали в диапазоне цен 7000-9500 руб, чтобы при необходимости в будущем можно было на ней использовать и...
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
PanzerK
13:38
На H61... разогнать 2600К до 4.5GHz... сомнительно.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
Nahoni
13:37
Имя ему- Икар ! И плохо кончил он свой путь )))
Армия США испытывает БПЛА на солнечных батареях, способный месяцами летать в стратосфере
Muro
13:35
Ты наверное слепой? Бро, тесты говорят что ты гонишь.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем