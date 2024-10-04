Еще «Нейро» поможет решить задания по математике, выбрать врача и многое другое.

Яндекс представил новую функцию "Поиск с Нейро", которая умеет отвечать на сложные вопросы, собирая информацию из разных источников в один ответ. Это значит, что теперь, задавая вопросы, которые требуют объединения данных, пользователи получат готовое решение без необходимости искать ответы по частям.

"Нейро" также упрощает жизнь школьникам и их родителям, предлагая пошаговые решения математических задач. Достаточно сфотографировать задание или ввести его текст, и система предложит ответ. Это работает даже для задач, которых еще нет в интернете.

Помимо учебы, "Поиск с Нейро" облегчает выбор товаров в интернете. В его базе теперь более 2,7 миллиарда предложений от различных магазинов. Пользователи могут сразу видеть цены и фотографии товаров, а также задавать вопросы о них прямо в поиске.

Для тех, кто ищет финансовые продукты, "Поиск с Нейро" поможет найти выгодные вклады, разобраться с ипотекой или выбрать дебетовую карту с лучшими условиями.

И если вам нужен врач, Яндекс собрал информацию о более чем 740 тысячах специалистов по всей России. Теперь найти нужного специалиста можно прямо через поиск, где появятся карточки с детальной информацией о врачах.

В общем, "Поиск с Нейро" от Яндекса - это шаг вперед в упрощении поиска информации в интернете, котоый делает его более удобным и эффективным для всех пользователей.