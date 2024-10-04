Деньги пойдут на крайне дорогую задачу обучения передовых моделей ИИ.

OpenAI, известная своими разработками в области искусственного интеллекта, привлекла внимание мира, собрав рекордные 6,6 миллиарда долларов от инвесторов. Теперь компания оценивается в невероятные 157 миллиардов долларов. Это стало возможным благодаря ведущей роли компании Thrive Capital, которая вложила в OpenAI 1 миллиард долларов и может добавить еще столько же в следующем году, если OpenAI достигнет своих финансовых целей.

Однако есть условие: OpenAI может столкнуться с необходимостью перехода от исследовательской организации к коммерческой компании. Если такой переход не произойдет в течение двух лет, инвесторы могут запросить возврат своих средств. В последнее время появилась информация, что OpenAI рассматривает возможность стать корпорацией общественного блага, что означает приоритет общественных интересов над прибылью.

Кроме того, OpenAI попросила своих инвесторов не поддерживать конкурентов, таких как Anthropic и xAI от Илона Маска, что подчеркивает их стремление оставаться в лидерах рынка ИИ.

Финансирование оценивает OpenAI в 40 раз больше ее текущего дохода, что говорит о большом интересе к ИИ в Кремниевой долине. Сообщается, что доходы компании могут достигнуть 11,6 миллиарда долларов в следующем году.

Эти средства пойдут на разработку новых моделей ИИ, которые могут стоить миллиарды долларов. По словам генерального директора Anthropic Дарио Амодея, стоимость обучения моделей ИИ может достигать 100 миллиардов долларов.

Этот этап финансирования показывает большую уверенность инвесторов в будущее OpenAI, но успех компании будет зависеть от ее способности адаптироваться и достигать поставленных финансовых целей.