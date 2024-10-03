Эксперты подозревают использование ОДАБ-9000.

Российская армия продолжает вести штурмовые действия в районе города Волчанск на севере Харьковской области. Южная часть города сейчас находится под контролем ВСУ, а многоэтажные дома превращаются в опорные пункты. Именно в один из этих опорных пунктов прилетел неизвестный российский боеприпас, который произвел сильное впечатление, как на опорник, так и на многочисленных военных экспертов, которые до сих пор продолжают обсуждать, чем именно нанесен удар.

Наиболее вероятными предположениями являются те, которые утверждают, что ВС РФ использовали для удара ФАБ-3000 с УМПК. Однако на опубликованных кадрах видно, что сила взрыва не соответствуют заявленному выше боеприпасу. При этом разработчики авиабомб ясно дали понять, что работы над боеприпасами большего тоннажа нецелесообразны и их не ведут. Поэтому в сети всплыла еще одна версия, согласно которой по постройкам ударили с помощью ОДАБ-9000, которая является вакуумной бомбой и обладает впечатляющей мощью «хлопка».

Стоит отметить, что при принятии версии об ОДАБ-9000 ряд экспертов начали рассуждать на тему способа доставки боеприпаса к точке удара. Кто-то высказал предположение, что это произошло путем обычно сброса с самолета без каких-либо изысков. Есть также предположение, что ударить по опорнику могли не с помощью авиационной бомбы, а чем-то другим. Однако, чем бы не ударили ВС РФ по ВСУ - это произвело достаточный эффект, чтобы смело заявлять об демонтаже опорного пункта.