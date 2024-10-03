Mercedes-AMG One может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды.

После установления рекорда Mercedes-AMG стал самым быстрым автомобилем выпускаемым серийно. Этот суперкар достигает скорости 300 км/ч всего за 15,6 секунд и теперь может похвастаться кругом на трассе за 6 минут 29 секунд и 90 миллисекунд.

За рулём был Маро Энгель, известный пилот от Mercedes-AMG, который преодолел трассу длиной почти 21км. Этот результат не только улучшил предыдущий рекорд более чем на 5 секунд, но и сделал Mercedes-AMG One первым серийным автомобилем, преодолевшим отметку в 6 минут 30 секунд на этой трассе.

Mercedes-AMG One обладает мощностью в 1063 л.с, благодаря своему 1,6-л двигателю V6 с турбонаддувом и четырем электродвигателям. Это технология, взятая прямо из мира гонок Формулы-1. Машина способна разогнаться до 100 км/ч за 2,9 секунды, до 200 км/ч за 7 секунд и имеет максимальную скорость 352 км/ч. В режиме на электротяге он может проехать до 18,1 км на одной зарядке.

Стоимость этого чуда техники составляет 2,75 млн евро. Mercedes-AMG One доказывает, что границы скорости и технологий продолжают расширяться, устанавливая новые стандарты для серийных авто.