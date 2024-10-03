Она отлично работает в местах, где обычно радиосигнал проникает плохо.

На космодроме Восточный теперь используют новую систему для передачи сигнала, названную РЕКОМ. Эта система, разработанная российской компанией "Новиком", помогает в местах, где обычно с трудом ловится радиосигнал. Раньше подобное оборудование приходилось покупать за границей, но теперь РЕКОМ заменяет импортные аналоги и показывает отличные результаты.

РЕКОМ может работать сразу с 24 репитерами, что значительно больше, чем у старых систем. Это обеспечивает надежную связь даже в таких сложных условиях, как подземные этажи, многоэтажные морские платформы и тоннели метро. В апреле система успешно справилась с передачей сигнала во время запуска ракеты "Ангара-А5".

Сейчас разработчики работают над тем, чтобы еще больше увеличилась дальность передачи сигнала. Если раньше считалось нормой передавать сигнал на расстояние 2-3 км, то теперь цель - достичь передачи на расстояние более 20 км. Это значительный прогресс и большой шаг вперед в области связи.