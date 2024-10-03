Образец для испытаний будет готов в 2025 году.

Российская Федерация готовится к старту рейса своего первого поезда на водороде. Ожидается, что образец для тестирования будет готов к 2025 году. Этот проект разрабатывается компанией "Трансмашхолдинг", которая уже представила свои планы на форумах. Поезд будет на 80% сделан из российских материалов и оборудования, за исключением водородных технологий, которые пока что поставляются из-за границы.

В планах создать два типа поездов: один с двумя вагонами и другой с тремя. Оба варианта будут иметь специальные секции для хранения энергии и силовых установок. Поезда смогут проезжать на водороде до 725 км или 487 км в зависимости от количества вагонов, а также иметь дополнительный запас хода на аккумуляторах.

Планы амбициозны: уже в следующем году должен появиться первый образец, а к 2026 году ожидается завершение всех испытаний. Если всё пойдёт по плану, то с 2028 года поезда начнут регулярно курсировать по пригородным маршрутам, причём Сахалин станет первым регионом, где эти поезда вступят в строй.



