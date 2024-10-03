Уже очень скоро выйдет новый Vivo X200 Pro. Он обещает стать одним из самых продвинутых устройств на рынке. Официальное представление новинки состоится в середине октября. Но уже сейчас известно много интересных подробностей о его возможностях.
Vivo X200 Pro получит мощный аккумулятор на 6000 мАч, который ,естественно, имеет быструю зарядку. Экран смартфона – это качественный OLED с частотой обновления 120Гц, что делает картинку очень плавной. Размер дисплея – 6,78", а разрешение – 1,5К, это обеспечивает высокое качество изображения.
Смартфон будет работать на новейшем процессоре Mediatek Dimensity 9400. Этот процессор сможет гарантировать высокую производительность и быстродействие. Особенностью Vivo X200 Pro станет его камера: основной сенсор на 50 мегапикселей от Sony и дополнительный сверхширокоугольный сенсор тоже на 50 мегапикселей. Ещё один сенсор на 200 мегапикселей от Samsung позволит делать фотографии с 100-кратным увеличением.
Среди других возможностей смартфона – пыле- и влагостойкость по стандартам IP68/IP69K, NFC для бесконтактных платежей, ИК-излучатель, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и металлическая рамка. Телефон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 15.
Предзаказ на Vivo X200 Pro и другие модели линейки можно будет оформить с 8 октября на китайском маркетплейсе JD.com, а премьера запланирована на 14 октября.