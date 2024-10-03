Раскрыты все характеристики флагмана нового поколения Vivo X200 Pro

Уже очень скоро выйдет новый Vivo X200 Pro. Он обещает стать одним из самых продвинутых устройств на рынке. Официальное представление новинки состоится в середине октября. Но уже сейчас известно много интересных подробностей о его возможностях.

Vivo X200 Pro получит мощный аккумулятор на 6000 мАч, который ,естественно, имеет быструю зарядку. Экран смартфона – это качественный OLED с частотой обновления 120Гц, что делает картинку очень плавной. Размер дисплея – 6,78", а разрешение – 1,5К, это обеспечивает высокое качество изображения.

Смартфон будет работать на новейшем процессоре Mediatek Dimensity 9400. Этот процессор сможет гарантировать высокую производительность и быстродействие. Особенностью Vivo X200 Pro станет его камера: основной сенсор на 50 мегапикселей от Sony и дополнительный сверхширокоугольный сенсор тоже на 50 мегапикселей. Ещё один сенсор на 200 мегапикселей от Samsung позволит делать фотографии с 100-кратным увеличением.

Среди других возможностей смартфона – пыле- и влагостойкость по стандартам IP68/IP69K, NFC для бесконтактных платежей, ИК-излучатель, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и металлическая рамка. Телефон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 15.

Предзаказ на Vivo X200 Pro и другие модели линейки можно будет оформить с 8 октября на китайском маркетплейсе JD.com, а премьера запланирована на 14 октября.