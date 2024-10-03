Однако, эти смартфоны Samsung и так отлично продаются.

Samsung продолжает радовать поклонников новинками. На этот раз внимание привлекает смартфон Galaxy A56. Он обещает стать еще одним хитом продаж, как и его предшественники в серии Galaxy A5x. Galaxy A56 оснащен новым процессором Exynos 1580. Хотя он и не намного быстрее предыдущей модели Exynos 1480, его производительность достойна внимания. В тестах Geekbench 6 смартфон показал результаты в 1353 и 3832 балла, что выше, чем у Galaxy A55 с его 1100 и 3500 баллами. Это говорит о заметном улучшении в однопоточной производительности.

Важно отметить, что хотя новый Galaxy A56 и не может сравниться с флагманскими моделями по типу Galaxy S24 FE, разница в цене между этими устройствами делает его очень привлекательным выбором. Galaxy A56 получил графический процессор Xclipse 540, который, по предположениям, построен на архитектуре AMD RDNA 3. Это поможет стать графике в играх и приложениях еще лучше.

По предварительным оценкам, в тестах AnTuTu новый смартфон может набрать около 800 тысяч баллов и даже больше. Для среднего ценового сегмента это отличный результат, хотя и не сравнимый с топовыми процессорами Snapdragon или Dimensity.

Samsung всегда старается сделать новую модель лучше предыдущей. С учетом того, что каждый смартфон серии Galaxy A5x становился бестселлером, Galaxy A56 несомненно займет свое место среди лидеров продаж. Компания делает ставку на улучшенные характеристики и доступную цену, чтобы удовлетворить потребности широкого круга пользователей.