Полноценный подключаемый гибрид у Subaru все еще не готов, а нынешний обычный гибрид даже потерял в мощности.

Subaru представила новую модель Forester 2025, но она оказалась не такой, как ожидали многие. Вместо обещанного мощного подключаемого гибрида, поклонники марки получили обычный гибрид с уменьшенной мощностью. Новинка дебютировала на европейском рынке, отличаясь от американской версии, которая работает только на бензине.

В Европе Forester 6 поколения оснащен гибридной системой e-Boxer. Эта система знакома по предыдущей модели, но теперь его 2,0-литровый двигатель выдает всего 136 лошадиных сил вместо бывших150. Электродвигатель в системе сохраняет мощность в 17 л.с., а батарея — емкость в 0,6 кВт·ч. Из-за снижения общей мощности динамика автомобиля ухудшилась: разгон до 100 км/ч занимает 12,2 секунды, что немного быстрее, чем у Lada Vesta SW Cross с вариатором. Максимальная скорость Forester составляет 188 км/ч.

В итоге, вместо долгожданного перехода на более экологичный и мощный подключаемый гибрид, Subaru предложила европейским покупателям обновленную версию с обычной гибридной системой, которая, к тому же, стала менее мощной.