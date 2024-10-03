Командование до последнего отказывалось выводить обороняющиеся подразделения из полуокружения.

В свое время английский военный эксперт Александер Меркурис поделился мнением, что командование ВСУ не считается с убылью личного состава и видит достойной целью только удержание позиции. На этом фоне появилась жесткая критика Генштаба ВСУ в плане обороны города Угледар, который сегодня находится уже под российским контролем. Сначала в дело вступила Марьяна Безуглая, которая прошлась по Сырскому за изъятие части подразделений из 72-й бригады, а теперь пошла критика от младшего офицерского состава.

А все дело в том, что командование ВСУ до самого последнего момента тянуло с приказом на отвод 72-й бригады, занимающейся обороной Угледара. Это привело к тому, что российская армия смогла окружить город вместе с засевшим там гарнизоном. Часть солдат пробовали уходить самостоятельно, часть сдалась в российский плен. По поводу решения командования об эвакуации бригады высказался лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».

«Если всех пацанов положить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать» - рассказывает украинский военный.

Офицер также добавляет, что ситуация с окружением Угледара вырисовывалась еще две недели назад и уже тогда надо было предпринимать меры. Но никто не среагировал на обострение ситуации или хотели добиться очередной медийной «перемоги», показав героическую оборону новой «фортеции». В итоге, попытка вывести остатки 72-й механизированной бригады привели к большому количеству безвозвратной убыли живой силы.