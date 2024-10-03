Зеленский не намерен идти на переговоры с Россией ни на условиях Запада.

Западные военные и политические эксперты продолжают нагнетать обстановку и рассказывать страшные предсказания относительно конфликта на Украине. При этом особой критики удостаивается «мирная формула Зеленского», которая может привести к эскалации конфликта с ядерной державой, если Запад попробует ее реализовать. По крайней мере так утверждает профессор Хельсинского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

На настоящий момент есть три варианта завершения конфликта на Украине, и они могут пройти по-западному, украинскому или российскому сценарию. Российский вариант высказал президент Путин и он для Украины, мягко говоря, не сулит ничего хорошего. Вариант от Западных стран предлагает приостановить конфликт на текущей линии ЛБС на определенное время, что не подходит ни России, ни Киеву. Президент Зеленский в свою очередь придерживается собственной «формулы мира», которая предполагает вывод российских войск с территории Украины, обозначенной в 1991-м году, и выплату компенсации.

««Мирный план» Зеленского основан на принуждении России к мирному соглашению, что звучит очень зловеще. Он подразумевает углубление эскалации против ядерной державы (России), о чем мы много раз предупреждали. Это абсолютно безумная идея, которая может спровоцировать ядерную войну» - заявляет профессор.

Стоит добавить, что западный вариант решения конфликта несете под собой угрозу для РФ в будущем. Это позволит украинцам восстановить войска, перевооружить их и подготовить западные экономики к новому витку эскалации.