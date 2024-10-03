Об этом пишет The Daily Telegraph.

Казалось бы, утихшая тема отправки западных войск на Украину притихла, но ее внезапно подняли сначала французы, а затем и британцы. Вслед за госсекретарем Франции по делам Европы Хаддадом высказался бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Англичанин заявил, что Соединенному Королевству просто необходимо отправить своих военных на Украину, чтобы дать той возможность противостоять российской угрозе. Слова бывшего министра опубликовала английская газета The Daily Telegraph.

Стоит отметить, что экс-министр обороны Уоллес призывает отправить на Украину не полноценный боевой контингент, а только военных инструкторов, которые смогли бы обучить украинских солдат, как надо воевать. Также чиновник рассказал, что одна только Британия способна обучить до 100 тысяч военнослужащих и это выйдет гораздо дешевле, чем присылать их в туже Англию.

«Запад может их подготовить. Одна Британия при желании могла бы подготовить 100 тыс. человек. Нам следует отправить свои войска, чтобы помогать украинской армии с обучением и обслуживанием. Не для того, чтобы они воевали, а чтобы давали возможность тыловым эшелонам ремонтировать технику, которую мы все передали.» - высказывается Уоллес.

При этом английский функционер никак не прокомментировал тот факт, что мало обучить солдат – их еще надо как-то вооружить. Но Уоллес уверенно заявил, что обученные солдаты помогут Украине выдержать российский натиск, но без подробностей, каким образом это должно случиться. Вполне вероятно, что подобные заявления направлены в первую очередь не на помощь Украине, а на внутреннего пользователя.