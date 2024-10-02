Хотя Угледар уже полностью находится под контролем российской армии.

Ситуация для ВСУ в Угледаре стала фатальной и даже украинские новостные ресурсы начали рассказывать, что город полностью под российским контролем, а ВС РФ начали зачищать освобожденную территорию. При этом среди источников, которые так утверждают, находится и весьма информированный Deep State, который связан военной разведкой Минобороны страны. Однако на фоне таких сообщений проявляются высказывания представителей 72-й бригады ВСУ, которые заявляют, что продолжают сопротивление и город еще не полностью перешел к РФ.

Согласно заявлениям представителей 72-й механизированной бригады, которая и занималась обороной Угледара, они продолжают оборонять город. Причиной такого поступка является не личный героизм солдат и офицеров, а банальное отсутствие приказа на отступление через оставшееся «бутылочное горлышко». Правда, стоит отметить, что имеющийся путь отхода полностью находится под российским огневым контролем. Кроме того, приходили сообщения, что часть личного состава бригады предпочитают сдаваться в плен, а не пытаться выходить из окруженного города.

В свою очередь официальный Киев пока никак не прокомментировал ситуацию в Угледаре и заявления военных 72-й МБР. Вероятно, их внимание приковано больше к поселку Богоявленка, где ВС РФ начинают штурм очередного укрепрайона ВСУ. Если эта линия обороны падет, то российская армия выйдет к реке Волчья западнее Курахово. К слову, Курахово сегодня уже находится под пристальным внимание российского командования и штурмовые действия ведутся в Максимильяновки и пригородах города.