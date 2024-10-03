Игру запустили без использования процессора компьютера. Видеокарта была загружена на 99%.

Легендарную игру Doom запустили на современной видеокарте Radeon RX 6950 XT, и самое удивительное, что при этом процессор не использовался вообще. Видеокарта работала почти на полную мощность, загруженность составила 99%.

Doom – это игра, которую часто пробуют запустить на самых необычных и не предназначенных для игр устройствах. Но новый эксперимент с Radeon RX 6950 XT выделяется. В этот раз игру сделали так, чтобы она работала только на видеокарте, без помощи процессора.

Для запуска Doom на видеокарте использовали специальный интерфейс doomgeneric. Чтобы всё получилось, нужна была библиотека LLVM C для GPU. Энтузиаст по имени jhuber6 смог собрать и запустить игру на Linux, используя видеокарту Radeon RX 6950 XT. Игра работала на операционной системе Arch Linux, но, по словам разработчиков, должна подходить для любого дистрибутива Linux с архитектурой x86.

Пока что есть только скриншот этого эксперимента, на видео показать нечего. Также неизвестно, насколько хорошо игра работала в таком режиме.

Этот эксперимент с Doom интересен прежде всего как показатель возможностей современной техники. Он демонстрирует, как далеко продвинулась технология и что теперь даже видеокарты могут брать на себя задачи, ранее возможные только при участии процессора.