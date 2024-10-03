Это самая дорогая версия этой марки.

Цена авто составляет 3,3 миллиона рублей. Этот седан выделяется среди других моделей Chery своими особенностями и стоит на одной ступени с таким известным автомобилем, как Toyota Camry, который больше не продается в России.

Chery Arrizo 8 Ultra оснащен мощным 1,6-литровым турбомотором на 150 лошадиных сил и семиступенчатой коробкой передач. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,8 секунды, а его скоростной максимум отмечен на 190 км/ч. По городу расход топлива будет около 9,9 литра на 100 км, а на трассе — всего 6,1 литра.

Среди уникальных особенностей этой модели — панорамная крыша с люком, система автоматического переключения света фар, парктроники спереди, а также расширенный набор безопасности, включающий в себя 10 подушек безопасности. Кроме того, в автомобиле предусмотрена атмосферная подсветка интерьера, функции ионизации и ароматизации воздуха, а также аудиосистема с 12 динамиками.

Отличительной чертой версии Ultra является ее эксклюзивная отделка сидений бело-синей кожей, в отличие от предыдущей версии Ultra Black, где использовалась черная кожа. Этот автомобиль предлагает высокий уровень комфорта и безопасности, делая его привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный и стильный седан.