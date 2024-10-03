Для этой инициативы ведется поиск талантливых решений.

Министерство обороны США ищет новые идеи для создания двигателей космических кораблей. Они хотят найти технологии, которые помогут сделать космические миссии более эффективными и не слишком дорогими. Особенно их интересуют электрораспылительные двигатели. Эти двигатели работают на заряженных частицах и могут сделать полёты в космос более экономичными.

Эти двигатели особенно подходят для маленьких спутников, которые всё чаще используют для связи и разведки. В отличие от обычных двигателей, которые работают на жидком или газообразном топливе, электрораспылительные двигатели позволяют спутникам чаще и точнее корректировать своё положение в космосе без риска быстро израсходовать топливо.

Министерство обороны заявило: "Мы ищем усовершенствованные электрораспылительные двигатели, которые будут работать лучше, обеспечивая высокую производительность и экономию для различных космических миссий".

DIU, подразделение Министерства обороны, занимается внедрением коммерческих технологий для обеспечения национальной безопасности. Они сотрудничают с компаниями, которые могут предложить необходимые технологии.

Уже есть несколько компаний, работающих над созданием электрораспылительных двигателей. Среди них - Revolution Space из Бостона, испанская Ienai Space и французская Ion-X. Эти компании разрабатывают двигатели, которые могут кардинально изменить способы исследования космоса.