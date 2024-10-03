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g1tarist
Минобороны США ищет новые технологии для создания двигательных установок космических аппаратов
Для этой инициативы ведется поиск талантливых решений.

Министерство обороны США ищет новые идеи для создания двигателей космических кораблей. Они хотят найти технологии, которые помогут сделать космические миссии более эффективными и не слишком дорогими. Особенно их интересуют электрораспылительные двигатели. Эти двигатели работают на заряженных частицах и могут сделать полёты в космос более экономичными.

Эти двигатели особенно подходят для маленьких спутников, которые всё чаще используют для связи и разведки. В отличие от обычных двигателей, которые работают на жидком или газообразном топливе, электрораспылительные двигатели позволяют спутникам чаще и точнее корректировать своё положение в космосе без риска быстро израсходовать топливо.

Министерство обороны заявило: "Мы ищем усовершенствованные электрораспылительные двигатели, которые будут работать лучше, обеспечивая высокую производительность и экономию для различных космических миссий".

DIU, подразделение Министерства обороны, занимается внедрением коммерческих технологий для обеспечения национальной безопасности. Они сотрудничают с компаниями, которые могут предложить необходимые технологии.

Уже есть несколько компаний, работающих над созданием электрораспылительных двигателей. Среди них - Revolution Space из Бостона, испанская Ienai Space и французская Ion-X. Эти компании разрабатывают двигатели, которые могут кардинально изменить способы исследования космоса.

#сша #космос
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