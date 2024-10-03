Microsoft подтверждает сбои в играх и драйверах Intel вплоть до «синего экрана смерти».

Недавно вышедшее крупное обновление для Windows 11 принесло с собой не только новые функции, но и ряд неприятных сюрпризов для пользователей. Microsoft подтвердила, что обновление может вызвать различные технические проблемы, включая самую нежелательную - "синий экран смерти".

Вот основные вопросы, о которых сообщает Microsoft:

Проблемы с аудио-драйверами Intel. Пользователи с процессорами Intel Core 11-го поколения могут столкнуться с "синим экраном смерти" из-за драйверов версий 10.29.0.5152 или 10.30.0.5152. Решение? Установите более новые версии драйверов (10.30.00.5714, 10.29.00.5714 или свежее). Неполадки с приложениями для обоев. Обновление может нарушить работу популярных приложений для обоев, вызывая ошибки или сбои. Разработчики приложений уже работают над исправлениями. Сбои в играх. Игры, такие как Asphalt 8, могут перестать отвечать на команды пользователя. Проблема устраняется ребутом, но может повториться. Также обновление конфликтует с античитерской системой Easy Anti-Cheat, используемой в Fortnite и других играх, что может привести к "синему экрану смерти". Проблемы с Safe Exam Browser. После обновления могут возникнуть трудности с запуском этого приложения. Решение - установка версии 3.8.0, выпущенной 26 сентября. Сканер отпечатков пальцев. Если вы используете сканер отпечатков пальцев для входа в систему, после обновления он может перестать работать корректно. В этом случае придется воспользоваться альтернативными способами входа.

Microsoft уже приступила к решению этих проблем и временно приостановила распространение обновления для устройств с упомянутыми драйверами Intel. Если вы столкнулись с одной из этих проблем, следуйте рекомендациям компании или дождитесь официальных исправлений.