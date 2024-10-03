Белорусские кроссоверы Belgee уже пользуются большим спросом в России.

Белорусский автопроизводитель Belgee, уже известный в России благодаря своим кроссоверам, скоро порадует рынок новинкой - бюджетным седаном Belgee S50. Реализация этой модели начнется уже в конце текущего года.

Гендиректор компании «БелДжи», Геннадий Свидерский, сообщил, что новый седан S50 появится у дилеров в ноябре-декабре. Интересно, что в России этот автомобиль уже знаком под другим именем - Geely Emgrand. Однако новый Belgee S50 будет предложен как более доступная версия, что делает его особенно привлекательным для покупателей.

Особое внимание стоит уделить битопливной версии седана, которая может работать как на бензине, так и на метане. Этот вариант будет особенно интересен для таксопарков, но и обычные покупатели смогут приобрести такую модель.

Кроссоверы Belgee, представленные ранее в России, уже зарекомендовали себя как более доступные альтернативы моделям под маркой Geely. Так, Belgee X50 и X70 при запуске продаж стоили дешевле своих "родственников" Geely Coolray и Atlas Pro. Это создает хорошие предпосылки для успеха нового седана S50 на российском рынке.