Российские войска продолжают наступление сразу на нескольких направлениях.

Вооруженные силы России продолжают развивать успех и постепенно освобождают Донецкую Народную Республику от присутствия украинских войск. В частности, ожесточенный штурм сегодня идет в городе Торецк (Дзержинск) где российские подразделения освобождают центр населенного пункта. Однако действия ведутся и за пределами города в окрестностях. Так пришло сообщении от Минобороны РФ, что поселок Нелеповка к югу от Торецка полностью освобожден и находится под контролем.

Про полное освобождение Нелеповки, которая лежит между Торецком и Нью-Йорком, начали рассказывать еще на прошлой неделе. Однако Министерство обороны России не подтверждало этот факт до настоящего момента. В качестве довода высказывался аргумент, что было необходимо отодвинуть украинские войска подальше от населенного пункта и тем самым избавить его от риска контратаки.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка ДНР» - сообщает представитель Минобороны РФ.

Что касается самого Торецка, то его штурмуют сразу с двух направлений, южного и восточного. При этом есть успехи в центре Дзержинского, который считался наиболее укрепленной частью города. В случае полного перехода центра города под контроль ВС РФ украинская группировка будет разделена на два куска, что сильно скажется на оборонительных возможностях гарнизона.