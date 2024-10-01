Байден заявил, что пострадавшие от урагана получили от правительства все, что могли.

Недавно прокатившийся по ряду штатов США ураган "Хелен" принес немалые разрушения, а общее количество жертв уже перевалило за сотню. На этом фоне с заявлением выступил американский президент и гарант Конституции Джо Байден, который заявил, что пострадавшие не получат дополнительную помощь от властей. При этом приводилась аргументация, что Белый дом и так сделал все, что только можно для пострадавших и больше у него нет средств и возможностей.

«Мы дали им всё, что у нас есть. Мы работаем усердно. Будет ли государство какими-то ещё ресурсами помогать пострадавшим? Нет. Мы многое им дали, даже несмотря на то, что они не просили» - высказался Байден.

Стоит отметить, что ураган прошелся мелкой гребенкой по американским штатам и нанес ущерба на очень большую сумму. При этом много граждан полностью лишились крова и средств к существованию. По этой причине в сторону нынешнего главы Белого дома понеслась жесткая критика, а лидеры общественного мнения начали еще больше разгонять волну недовольства действиями властей. На этом фоне даже начали звучать заявления о том, что если бы такое случилось на Украине, то об этом вещали бы все СМИ.

«Из-за урагана жизни людей полностью разрушены. Где Камала и Байден? Вот если бы это произошло на Украине, то их бы показывали на каждом новостном канале» - резко высказалась Лавери Спайсер, кандидат в нижнюю палату конгресса Соединенных Штатов.