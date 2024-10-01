Там он не видел изменений в ходе ведения боевых действий.

Главный критик нынешнего главкома Сырского и вообще командования ВСУ Марьяна Безуглая нашла новую тему для обсуждения. По мнению нардепа решение главкома о замене командира 72-й бригады ВСУ с Винника на Александра Охрименко можно назвать вредительским. Дело в том, что именно 72-я бригада украинской армии сегодня занимается обороной Угледара и именно из нее изъяли несколько рот для переброски на Курское направлении.

При этом Марьяна Безуглая напирает на тот факт, что Охрименко более года находился в тылу и занимался контролем одесских ТЦК. Нардеп высказывается, что может он и опытный военный, но за этот год картина в зоне СВО полностью поменялась.

«Да, у Охрименко есть опыт командования 14-й бригадой, но только год назад Залужный из-за коррупционного скандала с одесским военкомом Борисовым назначил комбрига на должность главы Одесского ТЦК. Показательно – «нате, держите»» - высказывается Безуглая.

Кроме того, по мнению Безуглой менять командира бригады в тот момент, когда бригада находится в столь сложной ситуации, как минимум неправильно и может привести к самым негативным последствиям.

«Он больше года не видел, как изменился конфликт. И теперь он должен взять на себя командование бригадой в экстремальных условиях наступления российских войск. Не припомню, чтобы это когда-то приносило улучшение ситуации» - добавляет нардеп.

Стоит отметить, что сегодня Угледар находится в фактическом окружении российской армии, и незадолго до смыкания кольца командование угледарского гарнизона высказывало недоумение по поводу отсутствия переброски подкреплений. Более того, в украинских СМИ уже начали разгонять тему неважности города для обороны и что его можно отдать с чистой совестью.